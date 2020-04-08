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國際油價崩跌 WPI創52個月以來最大跌幅

最新更新：2020/04/08 18:30

（中央社記者潘姿羽台北8日電）主計總處今天公布3月物價概況，由於國際油價崩跌，加上武漢肺炎疫情衝擊需求，躉售物價指數（WPI）連11個月負成長，且年減7.32%，創下52個月以來最大跌幅，恐影響廠商獲利。

主計總處今天公布3月WPI年減7.32%，其中以新台幣的進口物價指數年減9.76%，為52個月以來最大跌幅，以新台幣計價的出口物價指數年減6.45%，則創下125個月以來最大跌幅。

主計總處專門委員邱淑純表示，3月WPI以及進出口物價指數均創近年最大跌幅，除了沙俄減產協議未能達成，導致國際原油價格暴跌，另一個重要因素是武漢肺炎疫情影響，重擊需求面，礦產品等原物料價格應聲下滑。

檢視3月主要國際商品行情，邱淑純指出，小麥、稻米的穀物價格受到封城影響，引發民眾搶購、囤糧熱潮，以及糧食運輸受阻等因素，價格有上漲現象，其他各類農工原料幾乎都呈下跌，工業金屬更是普遍走跌。

邱淑純談到WPI持續負成長對廠商的意義，她坦言，出貨價格會比較低，間接影響到獲利，換言之，成本降低雖是好事，但出貨價格高不起來，獲利也會受到影響。

不過邱淑純也說，沙烏地阿拉伯和俄羅斯若近日達成減產協議，油價很可能會開始反彈，談判發展與油價走勢仍須持續觀察。（編輯：林淑媛）1090408

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