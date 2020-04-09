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高收益債基金風險高 立委爆連顧立雄也賠錢

最新更新：2020/04/09 12:36

（中央社記者劉姵呈台北9日電）立委今天爆料高收益債基金近期淨值大跌，投資風險升高，很多投資人賠掉老本，連金管會主委顧立雄也賠錢。顧立雄表示，「這是個人理財行為」，且金管會近期已進行調查，違約率並沒有升高情況。

民進黨立委郭國文今天在立法院財委會上表示，高收益債基金近期淨值大跌，很多投資人賠掉老本，且根據金管會主委顧立雄財產申報揭露資料顯示，顧立雄投資新興市場高收債基金也賠錢，代表此高收債基金投資風險極大，金管會是否有進一步關注。

顧立雄對個人投資不願多作回應，僅表示「這是個人理財行為」。

不過，他強調，金管會近期有對高收益債基金進行調查，違約率並沒有升高的狀況；金管會有3大關注方向，包括持續關注高收益債基金所投資的債券違約率狀況；再者，要求基金經理人多關注投資情況；第三，金管會要求這類基金募集時，必須用顯著字眼對消費者作明確揭露。

顧立雄進一步指出，這波高收益債基金淨值波動，主要都是因為投資特定產業，如石油、頁岩油的公司，才會造成淨值波動。

他強調，高收益債基金就是高利率，但相對投資信評等級也較差，投資人須特別注意。（編輯：張均懋）1090409

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