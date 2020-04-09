金管會：證券期貨業啟動居家辦公須達4條件

（中央社記者劉姵呈台北9日電）疫情延燒，不少金融機構實施居家辦公，金管會證期局今天表示，居家辦公須達發生重大社區感染案例、員工確診、一半員工有居家隔離或檢疫狀況等4條件，且資安、風險控管及內控機制也必須到位。

外界關注證券期貨商因有營業員和自營部門，若採行居家辦公，如何維護客戶權益，金融監督管理委員會證期局副局長蔡麗玲表示，無論是居家辦公或異地辦公，資安控管、風險控管與內控機制都必須到位。

不過，她表示，證券期貨業會優先採取異地備援的方式，未來將視疫情變化，將居家辦公作為異地備援後的選項，後續也會訂定相關配套。

蔡麗玲進一步表示，證券商、期貨商或投信業啟動居家辦公須達4個條件，首先是有發生重大社區感染案例；其次為員工確診；第3則是一半員工有居家隔離或檢疫狀況；最後是其他特殊情況需求。

蔡麗玲說，證期業一旦啟動居家辦公，必須先向證交所或期交所申請，再事後通報金管會。

她表示，營業員接單從公司電話轉到居家辦公者的手機或電話，留下客戶的下單紀錄，大多券商都可以做到留存音檔，但也有少數設備無法達到的券商，就必須採用相關配套。

也就是說，營業員手機要錄音之外，同時也要回報公司接單情況，以避免有竄改，產生後續爭議，進而影響客戶權益。

至於自營部門下單部分，蔡麗玲說，營業員自行下單須透過公司系統管控，會另拉VPN網路管控資安，公司就可掌握下單後的狀況。

另，考量實際情況，公司也可採用錄音、錄影的方式，也就是在家架設裝備或遠端錄影，將交易時間與過程記錄下來。證期局說，相關具體作法會再交由證交所、期交所及投信公會研議公告。（編輯：林興盟）1090409