廣華-KY武漢廠生產恢復 法人估今年營運逐季向上

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）擺脫武漢肺炎疫情影響，廣華-KY中國東莞廠復工率已達9成以上，武漢廠因封城解除以及配合客戶追單生產，生產量能陸續恢復正常運作。法人預期今年營運可逐季向上。

觀察武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，廣華-KY指出，疫情雖衝擊考驗汽車產業，不過公司強化模外及模內轉印等新環保加飾技術，積極開拓更多品牌車廠新車款訂單。

廣華-KY對第2季營運審慎樂觀，公司營收比重8成來自中國大陸市場，各生產基地產能稼動率回穩。法人預期今年整體營運有機會逐季向上。

廣華-KY自結3月合併營收新台幣3.77億元，比2月2.15億元成長75%，較去年同期6.62億元大減43.09%，主要是疫情衝擊影響整體汽車產業鏈營運表現，不過仍受惠主要日系品牌車廠復工後拉貨力道及新車銷量逐步回升。

公司指出，3月日系車廠包括日產、本田、豐田在中國大陸新車銷售表現年減幅度合計約37.5%，較2月受疫情影響年減超過8成幅度明顯收斂，代表中國大陸新車銷售市場逐步復甦。（編輯：趙蔚蘭）1090410