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日月光投控首季營收符預期 法人估今年獲利衝高

最新更新：2020/04/10 16:00

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）半導體封測大廠日月光投控第1季自結合併營收新台幣973.57億元，季減16%，法人指符合預期，估今年獲利可創歷年新高。

日月光投控自結3月合併營收378.84億元，較2月281.36億元成長34.6%，比去年同期295.66億元大增28.1%。

其中IC封裝測試與材料3月營收230.65億元，較2月212.68億元增加8.5%，比去年同期190.83億元增加20.9%。

累計今年前3月日月光投控自結合併營收973.57億元，比去年第4季1160.23億元減少16.1%，較去年同期888.61億元增加9.6%。法人指出日月光投控首季業績符合預期。

法人指出，日月光投控產能在台灣比重超過6成，集團可因應中國大陸疫情影響。

展望今年營運，日月光投控先前表示，今年系統級封裝（SiP）和測試業績表現可望持續成長，今年IC封測及材料營收也可望明顯成長，今年業績目標逐季成長。日月光投控對今年營運樂觀看待。

觀察在中國大陸營運布局，日月光投控指出，其中IC封測材料大約有15%營收比重位於中國大陸，另外電子代工服務（EMS）一半營收比重來自中國大陸。

展望今年資本支出，日月光投控表示，今年持續投入資本支出，主要以IC封裝和EMS為主。法人預估，今年日月光投控資本支出規模大約與去年相當，今年測試占資本支出比重，將從去年的44%降到約3成出頭。

展望今年營運，法人預估日月光投控整體業績可較去年成長12%以上，整體獲利可超過新台幣250億元，上看253億元，每股稅後純益可超過5.9元。今年獲利可較去年成長47%到48%，拚投控成立來新高。（編輯：楊凱翔）1090410

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