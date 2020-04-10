遠距商機熱 零組件廠商3月業績搶眼

（中央社記者韓婷婷台北10日電）隨著中國大陸生產恢復正軌，加上疫情引發的遠距新商機，檢視科技零組件廠3月營收旺，不少月增翻倍同時年成長個股，其中昆盈、信錦、凡甲、鴻碩等月成長甚至超過2倍。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球延燒，越來越多企業及學校採行居家辦公或線上學習，意外引發一波宅經濟效應，帶動筆電、伺服器、雲端等商機需求強勁。

上市櫃公司3月營收全數出爐，筆電、伺服器相關零組件廠商3月營收普遍回升，月營收成長翻倍的更不在少數。

電腦週邊產品廠商昆盈月營收成長272%，年增10%；筆電軸承廠商信錦3月營收月增240%，年增22%，為歷年同期新高；筆電及伺服器連接器廠凡甲月增229%，年增23.68%；電池廠西勝月增也有235%，年增14%；連接線廠鴻碩月增215%，年增16.75%。

另外，表現亮眼的還有硬碟及充電線電鍍廠匯鑽科月增141%，年增高達72%，連接線廠信音月增193%，年增23%；散熱模組廠力致月增也有193%，年增15%，連接器廠優群月增171%，年增70%；連接線廠樺晟月增175.79%，年增39.75%。

信錦表示，由於客戶訂單強勁，預估4月合併營收可望優於3月，儘管全球武漢肺炎疫情延燒，今年營運可望維持正常水準。

凡甲表示，目前看來4月訂單需求仍不錯，主要動能來自伺服器及筆電，汽車相關產品則相對保守。

匯鑽科表示，包括硬碟及手機充電線需求強勁，尤其企業級硬碟的電鍍需求訂單強勁，受惠國際級新客戶加入，訂單能見度高，4月營收將持續成長，全年營運動能強勁。

不少零組件廠商在工廠復工後，開始忙著招工應付客戶的急單、催貨，業者表示，初期是客戶庫存用盡怕斷料，急著拉貨補庫存，接著終端需求持續湧現，開始下急單，初步看到4月訂單沒有問題，有些訂單排程可到5月，伺服器相關的能見度則更長一些。

雖然看到不少急單湧入，但不少業者也表示，由於歐美疫情嚴峻，不少商業活動都停擺，店面也關門，對後續經濟影響相當大，此波的需求續航力多久沒人料得準。業者坦承，在需求突然爆發下，難免會有過度下單的擔憂，現在只能「且戰且走」、「先搶先贏」，拚速度先出貨先贏。（編輯：楊玫寧）1090410