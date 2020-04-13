更多編輯台推薦新聞：
日媒駐中記者觀察 武漢肺炎反映中共不道歉本質
國際

日媒駐中記者觀察 武漢肺炎反映中共不道歉本質

武漢肺炎／日本唯一淨土 岩手縣陸客少可能是原因
國際

武漢肺炎／日本唯一淨土 岩手縣陸客少可能是原因

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關
產經

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關

華爾街日報：中國狂買臉書廣告 塑造抗疫形象
國際

華爾街日報：中國狂買臉書廣告 塑造抗疫形象

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
中國武漢肺炎單日新增確診再破百 創3/5以來新高
首頁 / 證券

MLCC三大應用帶動高速成長 台廠三雄吃補

最新更新：2020/04/13 10:10

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）被動元件MLCC成長可期，法人預期5G智慧型手機、5G基地台以及電動車三大應用帶動MLCC需求量。台廠包括國巨、華新科和禾伸堂可望受惠。

觀察智慧型手機用積層陶瓷電容（MLCC）成長趨勢，中國法人報告分析，以蘋果iPhone X為例，平均每支MLCC用量約1100顆，以蘋果每年超過2億支iPhone出貨量計算，MLCC需求超過2200億顆。進入5G時代，法人預期5G手機用量較4G提升超過40%，平均用量超過1000顆。

法人預估，今年第3季有機會亮相的5G版iPhone，平均MLCC用量可望超過1500顆。

在基地台部分，法人指出，5G基地台MLCC用量較4G基地台平均用量3750顆提升超過3倍。

電動車對MLCC用量也大幅增加，以電動車大廠特斯拉（Tesla）為例，每台車MLCC用量超過8000顆，傳統汽車MLCC用量約2400顆。

其他車規級MLCC也成為大廠爭相布局的藍海市場，例如先進駕駛輔助系統（ADAS）平均每台車對MLCC的需求量在2000顆到3000顆，安全系統每台車對MLCC需求量在300顆到1000顆，非安全系統對MLCC的需求量500顆到2500顆。

法人指出，在5G智慧型手機、5G基地台和車用電子需求帶動下，MLCC產業和需求量高速成長可期。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電，以及TDK、AVX等。國巨市占率約13%，是全球第三大MLCC供應商。台灣廠商還包括華新科與禾伸堂，中國廠商包括宇陽、風華高科、三環、火炬電子等。（編輯：張均懋）1090413

延伸閱讀
電動車對MLCC需求倍增 法人估國巨華新科吃補MLCC價格第2季持續看漲 台廠三雄股價早盤堅挺MLCC晶片電阻第2季看漲 廠商稼動率拚7成

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報