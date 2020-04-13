台積電近期動能無虞 美系外資重申買進評等

（中央社記者吳家豪台北13日電）晶圓代工廠台積電將於16日召開法人說明會，美系外資認為台積電營收有撐，近期動能無虞，看好5G及高效能運算應用將扮演成長要角，重申買進投資評等與目標價305元。

台積電股價今天開低走高翻紅，盤中高點來到281.5元、漲幅約0.7%，成交量超過8700張。

美系外資發布研究報告指出，台積電今年第1季營收約新台幣3106億元，優於預期，儘管第1季亞洲供應鏈普遍受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，晶圓代工廠的規劃與生產週期較長，台積電營收仍有撐。

終端應用方面，美系外資仍看好5G及高效能運算相關應用是台積電主要成長動能，預估今年第1季毛利和營業利益分別為1515億元、1202億元，毛利率和營業利益率約49.7%、39.4%，重申台積電買進評等與目標價305元。

美系外資建議，投資人應關注台積電營運3大焦點。首先是台積電對成長展望及資本支出計畫，可能暗示目前供需動態；其次，在疫情影響下，台積電能否扮演更積極的角色，協助控制產業供需風險；第三，對於美國可能祭出新一輪出口管制措施，台積電是否已評估影響並提出因應之道。（編輯：張均懋）1090413