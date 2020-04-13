更多編輯台推薦新聞：
日媒駐中記者觀察 武漢肺炎反映中共不道歉本質
國際

日媒駐中記者觀察 武漢肺炎反映中共不道歉本質

武漢肺炎／日本唯一淨土 岩手縣陸客少可能是原因
國際

武漢肺炎／日本唯一淨土 岩手縣陸客少可能是原因

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關
產經

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關

華爾街日報：中國狂買臉書廣告 塑造抗疫形象
國際

華爾街日報：中國狂買臉書廣告 塑造抗疫形象

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台積電近期動能無虞 美系外資重申買進評等

最新更新：2020/04/13 10:24

（中央社記者吳家豪台北13日電）晶圓代工廠台積電將於16日召開法人說明會，美系外資認為台積電營收有撐，近期動能無虞，看好5G及高效能運算應用將扮演成長要角，重申買進投資評等與目標價305元。

台積電股價今天開低走高翻紅，盤中高點來到281.5元、漲幅約0.7%，成交量超過8700張。

美系外資發布研究報告指出，台積電今年第1季營收約新台幣3106億元，優於預期，儘管第1季亞洲供應鏈普遍受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，晶圓代工廠的規劃與生產週期較長，台積電營收仍有撐。

終端應用方面，美系外資仍看好5G及高效能運算相關應用是台積電主要成長動能，預估今年第1季毛利和營業利益分別為1515億元、1202億元，毛利率和營業利益率約49.7%、39.4%，重申台積電買進評等與目標價305元。

美系外資建議，投資人應關注台積電營運3大焦點。首先是台積電對成長展望及資本支出計畫，可能暗示目前供需動態；其次，在疫情影響下，台積電能否扮演更積極的角色，協助控制產業供需風險；第三，對於美國可能祭出新一輪出口管制措施，台積電是否已評估影響並提出因應之道。（編輯：張均懋）1090413

延伸閱讀
半導體恐面臨庫存修正 外資調降台積電目標價外資買超86億 台積電逾2萬張最多台積電2020年獲利估增3成 外資目標價380元

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報