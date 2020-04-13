全球股市反彈 台股基金終結連8週資金淨流出

（中央社記者韓婷婷台北13日電）中國信託投信表示，根據彭博統計外資資金流向至11日止，印度結束連續6週流出，上週吸引4.1億美元資金流入；外資也終結對台股基金連續8週賣超，上週資金流入0.7億美元。

針對全球主要市場基金資金流向，摩根投信表示，聯準會救市下猛藥，美歐股市連2週反彈。根據最新EPFR，美股基金以143.71億美元的資金淨流入，連2週穩坐全球股票吸金王寶座，單週淨流入也改寫近16週以來最大量；歐股基金也雨露均霑，連2週流入9億美元，同創今年以來的最大單週淨流入。

相較於歐美成熟股市近期資金動能轉強，新興市場各自表現，呈現資金輪轉。原先已連6週失血的新興歐非中東基金，上週轉流入1.71億美元，為近12週來最大單週流入；拉丁美洲基金資金動能也由賣轉買，轉流入1.01億美元。

反觀一度連3週獲資金青睞的新興亞洲股票基金，上週轉流出5.14億美元。全球型新興市場基金更已連續8週遭到外資調節，上週再流出11.96億美元。

摩根全方位新興市場型品經理劉奕伶指出，歐美疫情似有趨緩跡象，加上聯準會加碼大規模寬鬆措施，削弱美元避險需求，緩解近期新興股市資金大幅流出的壓力。回顧2017年初及2018年底，當美元漲勢放緩後，均見到新興市場資金流向出現轉折，進而帶動新興市場股匯市的表現。

中國信託投信表示，根據彭博統計外資資金流向至4月11日，印度結束連續6週流出，上週吸金4.1億美元；台股基金終結連續8週賣超，上週小幅淨流入0.7億美元；南韓則連續9週遭外資賣超，上週淨流出9.2億美元。

中國信託投信表示，全球股市反彈，帶動台股上週連續3日收在萬點。不過本週台指期結算、台積電法人說明會及美股財報接連登場，預期台股將相對震盪。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管新冠肺炎仍有新增案例，不過市場情緒最恐慌狀況已過，加上全球央行及政府寬鬆政策不變，以及台股高股息殖利率優勢，可望提供支撐買盤。武漢肺炎疫情仍為短中期全球關注焦點，對於全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷，應多留意觀察。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，因全球疫情仍在發展，產業能見度未完全明朗，仍需持續觀察，在整體局勢明顯轉佳前，台股仍可能維持區間震盪。（編輯：張良知）1090413