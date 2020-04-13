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投資人謹慎看待原油減產協議 亞股多數收黑

最新更新：2020/04/13 20:21

（中央社香港13日綜合外電報導）儘管全球對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的努力展現初步成果跡象，但投資人對支撐油價的國際減產協議消息持謹慎態度，亞洲股市今天大多數收跌。

由沙烏地阿拉伯主導的石油輸出國家組織（OPEC）和以俄羅斯為首的盟國昨天總算達成協議，將從5月開始合計每日減產近1000萬桶原油。

OPEC秘書長巴爾金都（Mohammad Barkindo）稱這份協議達成「歷史性」減產規模。但分析師認為，這次減產幅度恐不足以確保油價長期反彈。

由於各國為防疫紛紛實施封鎖措施，造成全球原油需求驟降，油價已持續數月下跌。亞洲市場早盤期油價格應聲大漲，西德州中級原油（WTI）價格一度攀漲近8%，布倫特原油勁揚5%，但到了午盤兩者漲幅都縮減。

金融服務公司AxiCorp首席市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「關於經濟展望最重要的問題是，疫情是否降溫及降溫速度多快。各國政治人物需小心應對，以確保暫停經濟活動不會對國家經濟造成永久持續性傷害。」

由於日圓匯價走強，加上投資人對日本銀行（BOJ）未宣布收購資產感到失望，東京股市今天收盤下挫2.3%。

首爾股市收挫1.9%，上海股市收跌0.5%，台北股市收低0.6%，孟買股市挫跌1.5%，新加坡、雅加達和吉隆坡股市也全數收黑。但曼谷和馬尼拉股市收紅。香港、雪梨和威靈頓股市則因假休市。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1090413

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