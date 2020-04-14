中油今年增設216座充換電站 建2智慧綠能加油站

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）配合政府政策，中油已設置360座電動機車充換電站。中油表示，預估今年再建置216座充換電站，另外，將在桃園、花蓮建置2座智慧綠能示範加油站。

武漢肺炎疫情蔓延，也改變民眾交通習慣，不少人捨棄大眾運輸，改搭私人運具。根據統計，3月汽車市場新車掛牌數為3萬7279輛，年增15.1%；機車市場新車掛牌數則來到7萬4493輛，年增4.64%，月增13.02%。

中央、各地政府也端出電動機車補助優惠，根據電動機車產業網統計，從今年1月起至4月13日，已有1.9萬輛申請補助。

去年申請購車補助達17.2萬輛，較107年7.8萬輛倍增；觀察歷年申請購車補助狀況，以睿能（Gogoro）占比最高，達到76%，中華排名第2，占比13%，光陽排名第3、占比5%，山葉占比2%位居第4。

隨著電動機車數量增加，政府也積極建置充換電站，以滿足車主需求，中油在107年已設置144座充換電站，去年建置216座。

中油發言人方振仁表示，預計今年將再設置216座電動機車充換電站，充電與換電比例約1:9。政府將依實際狀況滾動檢討政策，中油明年度設置數尚未出爐，會配合政策。

他也說，除了嘉義、台南2座智慧綠能加油站，中油也將新增2座智慧綠能加油站，目前規劃在桃園、花蓮設置示範站，預估將在下半年落成。

另外，政府推動能源轉型，預估114年時，再生能源將占整體發電比例達20%。中油也推動屋頂型太陽光電建置，預計太陽光電案場在今年底將達233個，裝置容量達11.2MW。

中油說，除了增加屋頂型太陽光電場，中油也規劃設置地面型太陽光電案場，正盤點是否有適合土地。同時開發太陽光電運維系統，應用在自有案場中。（編輯：鄭雪文）1090414