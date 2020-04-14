上市櫃去年海外中國投資縮手 年增金額均創新低

（中央社記者劉姵呈台北14日電）金管會今天公布，上市櫃公司2019年對海外投資年增新台幣1557億元，另對大陸投資也僅年增117億元，均創史上最低。證期局說，因中美貿易戰影響，上市櫃公司對海外布局及投資，較為謹慎。

金融監督管理委員會證期局副局長張振山今天表示，2019年上市櫃公司無論對海外或對大陸新增投資金額，均創史上新低，主要是受到美中貿易戰影響，讓上市櫃公司海外布局及投資，較為謹慎，所以新增投資金額也較往年，有較少的狀況。

首先，在海外投資方面，2019年上市公司累計投資金額為6兆1002億元，上櫃公司有5911億元，合計約6兆6913億元，較2018年底增加1557億元，年增率2.38%。

觀察歷年來上市櫃公司對海外新增投資金額，每年都超過2000億元，去年僅新增1557億元，創下史上最低。

證期局表示，海外投資金額增加，主要是因為海外子公司營運資金需求、參與現金增資或增加營運據點。其中，上市櫃公司對海外投資產業，以半導體業投資金額較大。

其次，在大陸投資方面，證期局表示，上市公司累計投資金額為2兆2684億元，上櫃公司為2426億元，合計共約2兆5110億元，較2018年底增加117億元，年增率僅0.47%。

進一步觀察歷年來上市櫃公司對大陸投資新增金額，均超過千億元，去年同樣也是創下史上最低。

證期局表示，大陸投資金額增加，主要是基於上市櫃公司營運策略考量，包括增設大陸子公司、參與現金增資、因應子公司業務拓展或是建廠的資金需求。其中，上市櫃公司對大陸投資的產業，分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。（編輯：楊凱翔）1090414