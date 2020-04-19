台股周線連4紅 法人：回歸基本面個股表現

（中央社記者韓婷婷台北19日電）台股上周指數回升到10597點，連4周收紅K棒，展望後續，法人表示，在跌深反彈後，市場將回歸經濟基本面，個股表現為主，留意產業第2季營運展望。

受惠於重要產業財報和展望正向，加上市場對於新冠疫情擔憂降溫，17日台股開高走高，來到季線反壓附近，盤勢呈高檔整理，終場上漲221.56點，以10597.04點作收，回補3月12日跳空缺口下緣10359點位置，成交2309.58億元，周線大漲439.43點、周線連4紅。

永豐投顧表示，對照歐美疫情新增病例來看，指數在新增病例達到高峰前夕便領先上漲，顯示各國的救市政策及將陸續復工的訊息，已逐漸化解投資人對於疫情的擔憂。

針對最近盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股主要是呈現恐慌性賣壓後的反彈行情，過去一段時間市場持續擔心訂單下修的疑慮，在部分指標企業釋出第1季財報以及全年預期，有望支撐近期台股的表現。

就國際情勢變化的觀察上，廖哲宏表示，現階段主要還是觀察疫情變化，例如會不會延長封鎖或封城的施行期間，作為投資上的判斷；另外，關於iPhone新機的推出時間以及銷售量的預估趨勢，也都是未來市場關注的焦點。

日盛日盛基金經理人楊遠瀚表示，受到疫情影響，今年上半年總經數據應難有起色，但疫情若能逐漸受控，加上各國逐漸解封經濟活動，市場風險偏好將回溫。

楊遠瀚指出，近期疫情全球確診人數的成長速度開始趨緩，市場對於4月疫情見高仍有期待，隨著企業第1季營運結果出爐，市場開始將目光放在經濟基本面，以及產業第2季營運展望。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，最好賺的時點已過，僅剩個股表現。受到肺炎疫情影響造成失業率大增，未來1至2季全球經濟不會好，台股大盤指數及個股股價已大幅反彈，不能再看得很樂觀；建議投資人以刪去法剔除不可投資的產業及弱勢股，只選擇未來趨勢有利的產業及強勢股，汰弱留強。（編輯：鄭雪文）1090419