西德州原油驚見負油價 台塑化：非正常現象

（中央社記者潘羿菁台北21日電）紐約西德州5月交割價跌至每桶負37.63美元，首見負油價，台塑化認為，由於需求不振，又碰到4月20日為平倉日，市場必須拋售所造成的結果，但這並非正常現象，預期負油價不會長久。

紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價盤面下跌55.90美元、跌幅高達305.97%，來到每桶負37.63美元，為歷史首見負油價。

台塑化總經理曹明今天表示，儘管產油國達成減產協議，但是全球受到疫情啟動封城、封港等邊境管制，經濟動能瞬間急凍造成原油供給過剩，剛好昨天4月20日為西德州原油平倉日，手上持有原油者面臨結清壓力，再加上，油商、貿易商的原油儲槽儲油能力也達到極限，兩大壓力逼得持有者必須減少油桶換取空間。

曹明進一步說，但是卡在用油需求相當疲弱，市場承接意願相當低，油商只好加碼求售，送油又送現金才能化解自身壓力。

不過他認為，這種送油又送現金的虧本生意沒人會做，負油價現象並非正常，也不會長久。

台塑化執行副總林克彥則說，度過平倉日後，一旦沒有結算壓力，可以期待最快西德州原油今晚開盤時，應該就會恢復正常。

至於台塑四寶股價表現，開盤全數下跌，接近10時賣壓力道漸增，台塑與南亞跌幅逾2%，暫時來到80.3元、58.2元。（編輯：黃國倫）1090421