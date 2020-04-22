精測首季獲利年增9成 每股稅後純益5.46元

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）測試介面廠中華精測第1季稅後淨利新台幣1.79億元，較去年同期大增9成，每股稅後純益5.46元。法人指出首季獲利是同期次高。

精測公布第1季合併損益，首季合併營收9億元，較上一季10.08億元減少11%，比去年同期6.06億元成長48.47%，第1季合併毛利率52.59%，較去年同期50.58%增加2.01個百分點，首季合併營業利益2.18億元，合併營益率24.23%，較去年同期18.82%增加5.41個百分點。

精測第1季稅後淨利1.79億元，較上一季1.66億元成長8%，比去年同期9420萬元大增90%，首季每股稅後純益5.46元，優於去年同期EPS 2.87元。法人指出，精測首季獲利是歷史同期次高。

公司指出，第1季雖然有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情風險，不過精測超前部署，提前啟動全方面防疫管制，並配合掌握客戶及供應鏈夥伴防疫因應措施，所有關鍵零組件、材料已提高庫存準備，公司營運不受疫情影響。

在技術布局，精測指出，材料及探針等關鍵技術到位，垂直探針卡（VPC）獲得客戶採用貢獻營收；研調機構報告指出，2019年全球半導體探針卡排名，精測由前一年度的第24名竄升至第18名，躋身全球前20強。

展望未來營運，精測持續開發VPC產品所需材料、零組件及微機構技術，也對生產及檢驗所需設備展開研究，建立全球Probe Card智動化生產線。（編輯：鄭雪文）1090422