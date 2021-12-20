Omicron擴散 國泰金調查：12月股市樂觀情緒轉低

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（中央社記者謝方娪台北20日電）Omicron變種病毒在全球擴散，各國邊境管制轉趨嚴格，國際股市走勢震盪。國泰金控今天發布12月國民經濟信心調查結果，景氣展望指數及股市樂觀情緒雙雙走低。

新型變種病毒入侵多國，邊境管制趨嚴，國泰金國民經濟信心調查顯示，相比11月景氣展望指數為21.2，12月指數大幅下滑至4.6，民眾薪資上漲預期指數自14.3下滑至13.2，大額消費意願指數自21.4的史上高點降至11.6，顯示民眾對變種病毒的擔憂，已開始影響大額消費意願。

國泰金調查顯示，受訪民眾對2022年台灣經濟成長率平均預期值為4.39%，高於主計總處預估值4.15%；其中81%民眾認為2022年經濟成長率會達2%以上。此外，民眾對2022年平均通膨預期值為2.21%，有57%民眾預期2022年通貨膨脹率高於2%。

新型變種病毒令各國提升邊境管制，也使國際股市走勢震盪，國泰金調查指出，民眾對股市的樂觀情緒自13.5下降至11.9，風險偏好指數自11.5上升至15.2；對比11月有38.4%受訪民眾預期未來半年台股表現將上漲，12月略為下滑至38.1%。

國泰金時事題調查民眾對調薪與年終獎金的預期，其中有49.5%民眾認為明年每月經常性薪資維持不變，較2020年12月調查減少12.1個百分點，預期會加薪的民眾比例從27.7%上揚至44.3%，較去年調查增加16.6個百分點，認為會減薪的民眾比例從10.7%下降至6.2%，較去年調查減少4.5個百分點。

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有38.7%民眾認為今年年終獎金將在1個月以下，較2020年調查減少，預期在1至3個月的民眾比例則升至54.2%，較2020年調查增加，認為年終獎金是經常性薪資3個月以上的民眾約7.1%，也較2020年調查增加。

國泰金12月國民經濟信心調查於2021年12月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬577份有效填答問卷。（編輯：潘羿菁）1101220