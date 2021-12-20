集保eSMART數位帳簿劃撥上線 年省紙近半座101高

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（中央社記者潘智義台北20日電）集保結算所總經理朱漢強今天表示，透過全新eSMART文件電子化傳遞、保管儲存，每年可節省超過新台幣500萬元快遞費用，省下紙張疊起來將近半座101的高度。

台灣集中保管結算所宣布，配合主管機關推動資本市場藍圖，打造全新「eSMART數位帳簿劃撥系統」，提供保管銀行代理其外資客戶，向證券商申請開設保管劃撥帳戶全新電子化服務今天上線。

集保透過新聞稿指出，透過線上申請、電子簽章、文件電子傳送及保管等功能，讓證券商與保管銀行「多用網路，少用馬路」，達到節省成本及提升效率效益。

朱漢強透過新聞稿表示，以現行保管銀行代理外資客戶一年向各證券商開戶超過12000戶，加計相關外資客戶開戶異動作業超過3.3萬戶，過往需大量紙本寄送、人工變更的作業，透過全新eSMART電子化文件及資料處理，每年可節省保管銀行與證券商近1.2萬小時人工處理成本。

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透過全新eSMART文件電子化傳遞、保管儲存，不僅為資本市場的數位化奠下穩固的基石，提升企業ESG（環境、社會、公司治理）績效，也為環境永續發展盡一份心力。

集保結算所林修銘董事長說明，本次提供保管銀行與證券商間外資開戶數位服務僅是第一步，eSMART在未來3年將再全面改造現行帳簿劃撥服務，將服務全面擴及證券商、保管銀行、投信事業、債券自營商及發行人等所有參加人，包括股票、債券、基金保管、交割、股務等800多項交易的重大數位工程改造。（編輯：郭無患）1101220