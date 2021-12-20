台鋼派獨董吳美慧：尊重法院 停止24日光洋科股臨會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰20日電）光洋科爆發經營權之爭，台鋼派獨立董事吳美慧今天宣布，尊重智慧財產及商業法院裁決，停止召集12月24日光洋科股東臨時會。

吳美慧今天針對停止召集光洋科12月24日股東臨時會發出聲明。她表示，自擔任光洋科獨立董事以來，即積極行使獨立董事職責。

吳美慧說，為光洋科的利益，於公開資訊觀測站公告定於12月24日召集股東臨時會，由光洋科全體股東選出新任董事，以重組董事會成員，並完善與強化董事會的運作及法制遵循。

吳美慧指出，光洋科公司派獨立董事吳昌伯及股東李家豪、蔡政翰分別向智慧財產及商業法院聲請禁止她召集股東臨時會的定暫時狀態處分，經智慧財產及商業法院分別裁定禁止她召集股東臨時會。

吳美慧說，法院定暫時狀態處分裁定的權威性與公信力之樹立，為落實法治及公司治理的重要一環；為尊重智慧財產及商業法院的裁定意旨，將不會提起抗告，並將遵循智慧財產及商業法院裁定，停止召集股東臨時會。

她表示，將同時發函予光洋科及主管機關，請光洋科及主管機關依法辦理停止召集股東臨時會於公開資訊觀測站相關公告及重大訊揭露事宜，以維光洋科暨全體股東的權益。

吳美慧並呼籲，光洋科公司派獨立董事吳昌伯亦遭智慧財產及商業法院裁定禁止於12月27日召集光洋科股東臨時會，希望吳昌伯尊重法院裁定，即刻停止召集12月27日的光洋科股東臨時會，以免徒生法律爭議，並造成光洋科暨全體股東權益的重大且不可回復之損害。

光洋科董事會於11月5日撤換董事長馬堅勇，由台鋼董事長王炯棻接任，就此引爆光洋科經營權之爭，馬堅勇、王炯棻兩人皆稱自己是光洋科的董事長。兩派人馬也都分別召集股東臨時會。

台鋼派的獨立董事吳美慧召集12月24日股東臨時會，公司派獨董吳昌伯召集12月27日股東臨時會。兩派並都向智慧財產及商業法院聲請暫時狀態處分，禁止對方召集股東臨時會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

智慧財產及商業法院認為，雙方均未釋明第8屆董事、獨立董事有何違法、失職的情形，而第8屆董事、獨立董事任期於明年6月27日屆滿，股東得於111年度股東常會全面改選董事、獨立董事，看不出有召開股東臨時會的必要及急迫性，日前裁定雙方均禁止召開臨時股東會，2案均可抗告。

吳美慧今天宣布停止召集12月24日光洋科股東臨時會。據光洋科14日公告，公司派獨立董事吳昌伯於收獲智慧財產及商業法院裁定後，已決定提起抗告，光洋科將依法辦理相關事宜。（編輯：楊蘭軒）1101220