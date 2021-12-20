神盾砸12億元 明年初成為芯鼎最大股東

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）指紋辨識晶片廠神盾財務長張家麒今天表示，神盾預計投資新台幣近12億元公開收購芯鼎科技股權並參與私募，預計最慢明年1月初完成作業，神盾將持有芯鼎股權比重約21.31%至23.67%。

張家麒指出，屆時神盾將成為芯鼎第一大股東，神盾參與芯鼎董事會最快明年股東會後明朗。

神盾今天晚間舉行重大訊息說明記者會，宣布今天董事會分別通過參與芯鼎科技私募現金增資發行普通股及公開收購芯鼎普通股案。

神盾參與認購芯鼎私募預計認購股數1000萬股，每股價格新台幣65.2元，投資金額新台幣6.52億元，另外神盾以公開收購方式取得芯鼎普通股，每股收購價格67.2元，預計最低收購數量800萬股，最高收購數量1000萬股。

張家麒指出，若以芯鼎完成私募增資1000萬股後、發行股數8447.75萬股計算，兩項交易案完成後，神盾將持有芯鼎股權比例約21.31%至23.67%。

張家麒預估，公開收購期間20天，加上私募案時間快，預估最慢明年1月初可完成兩項交易案，神盾兩項投資金額接近12億元，屆時將成為芯鼎第一大股東，將按照權益法認列芯鼎獲利。

至於神盾何時參與芯鼎董事會，張家麒表示，最快明年股東會狀況逐漸明朗。

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芯鼎主要布局智慧影像處理器（ISP）和系統單晶片（SoC）設計開發、應用服務與銷售，產品主要應用在消費影像市場、車用影像市場及智慧居家影像市場。

張家麒指出，芯鼎在高階影像處理晶片技術能力，若配合神盾動態影像感測技術（DVS），可加速神盾在視覺高速應用領域發展，雙方進一步透過股權投資深化合作，神盾可強化在工業4.0、自動駕駛車、安全監控等電腦視覺應用。（編輯：楊凱翔）1101220