弘凱：南通新廠產能可達深圳廠10倍 2023年量產

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（中央社記者潘智義台北21日電）LED封裝廠弘凱光電董事長黃建中今天表示，南通新廠產能是深圳廠的10倍，看好未來10年半導體後段製程及光傳感器市場。

黃建中今天在媒體交流會受訪時表示，南通新廠預計2022年8月完工，第4季試營運，2023年正式量產；新廠第一期資本支出新台幣7億元，2021年支出約2.5億元，2022年支出4.5億元，先鎖定IC加LED元件，未來再看雷射、光感測元件、模組等需求擴充產線。

他說，公司現金占資產35%以上，體質健全，有別於傳統LED廠，弘凱光電朝LED光電整合元件及光電感測元件半導體封測領域發展，整合IC設計與微控制器（MCU）廠資源對接。

他強調，建立LED封裝技術門檻、開發核心產品、布建完善專利保護網外，解決客戶「痛點」才是掌握客戶產品規格優勢的關鍵。

他指出，明年車用產品、透明顯示玻璃產品成長最大，可望成長2至3成，現階段車用市場鎖定中國市場；透明顯示玻璃產品市場接受度高，主要用於戶外建物外觀，從建物內部是透過玻璃觀看屋外景觀，但從戶外看去卻是顯示螢幕 。

黃建中表示，2009年鮭魚返鄉，在台灣桃園設立總部，在中國擴廠並不擔心會有環保查核的問題，因為均依規定施工。

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他說，弘凱光電於2005年成立，屬LED產業鏈中游的專業封裝製造商，主要產品可分為可見光LED及不可見光LED二大類；產品終端應用領域市場可分為智慧家居、車用光源及亮化顯示3大市場。

他解釋，弘凱光電最終銷售對象以知名筆記型電腦、家電及汽車等品牌廠為主；2021年前3季營收為9.34億元，較2020年同期成長51.04%；2021年前11月營收為11.26億元，年增率40.57%；今年前3季每股盈餘3.65元，高於2020年同期的2.15元，並已超越2020年全年獲利。（編輯：張良知）1101221