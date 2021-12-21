美國企業以每股26.23元收購 龍燈-KY將下市

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）龍燈-KY今天停牌發布重大訊息，與美國私人企業Albaugh LLC及其100%間接持有子公司Albaugh Limited反三角合併案，Albaugh LLC將以每股新台幣26.23元現金作為合併對價取得龍燈所有股權，溢價率約2.9%。

龍燈環球農業科技（Rotam Global AgroSciences Limited）與Albaugh LLC及其100%間接持有子公司Albaugh Limited今日宣布簽署合併契約，Albaugh將以現金支付龍燈普通股股東每股新台幣26.23元作為合併對價，由Albaugh Limited與龍燈完成合併，龍燈為存續公司，Albaugh Limited為消滅公司。

龍燈表示，本合併案應經股東會決議通過，並依照開曼群島法定合併程序規定辦理及取得相關主管機關核准。將於2022年2月28日舉行臨時股東會，合併基準日訂為2022年3月30日，合併案完成後，龍燈將成為Albaugh LLC 100%間接持有子公司，龍燈將自台灣證券交易所終止上市交易。

此一合併案每股合併對價相較於龍燈前一交易日25.5元，溢價率為2.9%。

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龍燈於新聞稿中表示，Albaugh LLC總部位於美國愛荷華州。Albaugh LLC於美國、阿根廷、巴西、墨西哥、歐洲及其他地區，於作物保護產品領域提供廣泛且持續成長的產品項目，Albaugh LLC並同時於美國密蘇里州、阿根廷、巴西、墨西哥及斯洛維尼亞設有多功能廠房。

龍燈旗下有60多間子公司，集團主要營業活動為作物保護劑、植物營養劑的研究開發、生產製造與銷售一體化服務。合併案完成後，將加入Albaugh集團，並於全球繼續經營其現有業務。（編輯：黃國倫）1101221