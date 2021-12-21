金管會：國票金安泰銀合併案已遞件 5面向依法審核

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北21日電）金管會今天證實20日已收到國票金及安泰銀股份轉換申請書，將依法展開審核並考慮5大面向，包含資金來源、財務業務健全度、併購綜效、員工股東權益保障及相關程序適法性。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，金管會20日已收下國票金控及安泰銀行股份轉換申請書，後續將依法審核，審核重點考慮5大面向。

第一，因國票金併安泰銀採換股搭配現金的方式，因此將檢視資金來源；第二，將檢視財務業務健全度，財務方面包括資本適足率、雙重槓桿比率等都會列為審查重點；第三，審視整體併購綜效，包含純網銀和實體銀行業務是否明確區隔，且併購對整體業務提升是否達到整併綜效；第四為充分說明員工及股東權益保障；第五為充分說明相關程序適法性。

不過，國票金大股東耐斯集團今天召開記者會，提到有小股東向智慧財產及商業法院提訴訟，請法院確認國票金10月14日董事會決議無效，該案已正式立案。外界關注此案若涉及訴訟，金管會是否會暫停審核，童政彰表示，現在金管會已收件，將依法進行審核，不過若有相關訴訟案件，將列入整體審核考量中，相關程序適法性必須完備。

至於金管會對此申請案的准駁結果，是否要等法律判決，童政彰表示，申請案准駁屬於行政機關的行政裁處範圍，金管會會先請國票金針對外界疑慮事項，就相關程序適法性作充分完整的說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

童政彰直言，根據過去併購案實例，大多沒有任何興訟和爭議過程，整體併購案才能順利進行，因此金融機構都應認知，任何併購案件的進行，意見的傾聽和溝通非常重要，雙方應充分溝通，因一旦進入興訟階段，雙方都有法律風險，在進行整體併購決策時，法律風險也應納入風險控管的一環。

除了耐斯集團公開反對合併案，安泰銀大股東私募基金隆力集團日前也放話，無論交易是否成功，以後都不再投資台灣的銀行業。童政彰表示，台灣是一個開放民主且資金移動自由的經濟社會，對任何外資進出，金管會都尊重相關商業決策。（編輯：楊凱翔）1101221