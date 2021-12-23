聚會派對旺季報到 大車隊看好第4季營收月月高

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（中央社記者蔡芃敏台北23日電）受惠本土疫情趨緩，叫車業務恢復疫前水準，台灣大車隊指出，營收已連2個月創新高，預計12月營收將再寫新猷。展望後市，疫情影響漸散，且多角化經營奏效，看好明年營運將較今年成長。

台灣大車隊今天舉辦法說會，董事長林村田、執行長林念臻、總經理楊榮輝等人均出席活動。台灣大車隊旗下共有2.2萬部車，在台市占率約24%。今年前3季營收達新台幣14.7億元，平台周邊銷售占比營收達21%，資訊媒合服務占79%，其中，有92%來自計程車媒合業務。

林念臻指出，大車隊10月、11月營收連2個月創新高，計程車叫車業務已恢復至疫前水準，加上多元布局成果顯現，代駕、衣服送洗、居家清潔等服務媒合平台營運成長，帶動營收表現創高。

林村田看好，本土疫情控制得宜，且進入年末聚餐、派對與尾牙旺季，叫車頻率、酒後代價需求隨之增加，預計12月營收將續創新高。

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展望後市，楊榮輝認為，大車隊過去十多年均維持成長曲線，近2年主要受到疫情衝擊，導致表現稍遜色。在叫車業務、生活媒合平台持續成長下，對於明年展望樂觀，預計將較今年成長。

此外，大車隊營運版圖跨足生活物流市場，楊榮輝說，相關業務年營收已經破億元大關，以今年來說，電商物流業務營收年增40%，社區短鏈即時物流成長90%；看好電商未來爆發性，估相關物流業務明年仍將有2位數成長。（編輯：黃國倫）1101223