東洋案撤銷無罪判決 林榮錦：繼續證明該有的清白

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）晟德大藥廠董事長林榮錦被控損害台灣東洋新台幣30億元，最高法院撤銷無罪判決發回更審，東洋表示欣慰，並期望早日討回公道；林榮錦則表達遺憾，強調自己絕不會倒下，將努力證明本就應該有的清白。

林榮錦被控於東洋董事長任內非常規交易，造成東洋30億餘元財產損害，一審判刑10年，二審高院改判無罪，最高法院今天撤銷無罪判決，發回更審。

最高法院認為，林榮錦是否涉犯非常規交易、特別背信等罪，關鍵在於獲得產品授權的Inopha AG公司是否具備履約能力，以及授權契約是否需經東洋董事會決議、東洋是否因此受有損害，以上疑點仍有待釐清，因此發回高院更審。

針對今天判決結果，東洋表示欣慰，並期望後續司法能秉公審理，還給東洋應有的公道。東洋表示，林榮錦曾任公司董事長兼總經理長達19年，期間有多項違反公司治理情事，造成公司重大損害更影響未來發展。

林榮錦則發出聲明表示，先前台灣高等法院法官全盤瞭解生技產業的特性，審慎分析後才做出無罪判決；這次意外遭到發回，應是未能詳細審酌生技產業的藥品研發、牽涉專業且高度分工所致。

林榮錦重申，自己在任職於東洋十餘年的時間，並沒有做過任何傷害東洋的違法行為，一直秉持初衷，將從瀕臨破產的東洋，打造成台灣有目共睹的生技製藥公司。自己絕不會倒下，會繼續努力向法院證明原本就應該有的清白。

林榮錦的律師團表示，東洋在2008年、2009年合約簽訂時，根本沒有「製劑配方」可以授權；這其中，有的品項還在開發起始階段，連製劑配方的階段都還達不到，遑論授權。律師團認為，有的品項連劑型、材料都還沒確認，東洋當時初始的研發結果，根本沒有拿簽約金、里程碑金的市場價值。

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除了東洋及林榮錦外，Inopha AG也透過在台聯繫窗口王啟儒表示，2008年與台灣東洋合作，並在歐州已經成功申請紫杉醇藥證。而台灣高等法院二審時也同意，合約性質不屬於東洋規定的研發合約，也未約定東洋需支付Inopha AG費用，其中4項學名藥的製劑配方於簽約時尚未完成，不屬於無形資產；且後續Inopha AG確實從事臨床試驗且進行藥證諮詢。

王啟儒表示，東洋漠視此一事實，在歐洲及台灣大肆興訟，Inopha AG對此表示遺憾，但仍相信台灣司法公正，盼此案能回歸司法判斷。（編輯：張良知）1101223