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外資買超86億元 加碼聯電、第三代半導體類股

2021/12/24 17:21
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（中央社記者吳家豪台北24日電）台股今天盤中攻上18039.85點創下歷史新高，終場上漲14.98點，收17961.64點。外資及陸資買超新台幣86.02億元，買超聯電1.9萬張居首，投入第三代半導體的感測元件廠光磊也擠進買超前10名標的。

台股今天開盤一路走高，在中小型股帶動下，盤中突破萬八大關，最高至18039.85點，寫下歷史新天價；不過由於量能不足、資金輪動快速，午盤漲勢收斂，終場以17961.64點作收，成交值2425.35億元。

自營商今天買超9.42億元，投信賣超5.62億元，外資及陸資買超86.02億元；三大法人合計買超89.82億元。

觀察外資買超前10名個股，受惠於成熟製程半導體供不應求的聯電獲買超1.9萬張，登上榜首；新能源業務爆發的康舒買超1.42萬張，排名第2；主攻利基型記憶體市場的華邦電買超1.29萬張，位居第3。

第4至10名依序為中信中國高股息、金像電、元大台灣50、國泰台灣5G+、華紙、光磊、元大滬深300正2。

本土投信法人今天站在調節賣方，合計賣超5.62億元，減碼標的包括航運及面板股，賣超前3名為華航1.09萬張、群創6268張、陽明2000張。（編輯：張良知）1101224

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