光洋科獨董吳昌伯：股臨會延至明年1/3舉行

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（中央社記者張建中新竹27日電）光洋科爆發經營權之爭，公司派獨立董事吳昌伯原計劃今天召集股東臨時會，法院日前裁定禁止召開；因尊重抗告程序仍在進行中，吳昌伯宣布延至明年1月3日舉行。

吳昌伯原本今天下午2時召集股東臨時會，全面改選9名董事及獨立董事，其中4名為獨立董事。

原訂開會時間還沒到，以台鋼集團為代表的律師團現身會場，並有數名光洋科股東於現場叫囂，險與在場的其他股東爆發肢體衝擊，氣氛緊張。經統計，光洋科股東出席總數達5300萬7610股，出席率達62.43%。

吳昌伯表示，目前已對定暫時狀態處分提起抗告，為尊重法院最終裁定結果，原訂今天召集的股東臨時會提議延至明年1月3日舉行，並請在場股東投票表決，以85.11%的出席股東投票表決通過。

光洋科董事會於11月5日撤換董事長馬堅勇，由台鋼董事長王炯棻接任，就此引爆光洋科經營權之爭，馬堅勇、王炯棻兩人皆稱自己是光洋科的董事長。

經濟部商業司日前駁回光洋科就解任董事長馬堅勇職務，以及選任玉璟代表人王炯棻為新任董事長的變更登記申請案，玉璟表示，將依法提起訴願。

此外，光洋科公司派及台鋼兩派人馬也都分別召集股東臨時會。台鋼派的獨立董事吳美慧召集12月24日股東臨時會，公司派獨董吳昌伯召集12月27日股東臨時會。兩派並都向智慧財產及商業法院聲請暫時狀態處分，禁止對方召集股東臨時會。

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智慧財產及商業法院認為，雙方均未釋明第8屆董事、獨立董事有何違法、失職的情形，而第8屆董事、獨立董事任期於明年6月27日屆滿，股東得於111年度股東常會全面改選董事、獨立董事，看不出有召開股東臨時會的必要及急迫性，日前裁定雙方均禁止召開臨時股東會；2案均可抗告。

吳美慧決定停止召集12月24日光洋科股東臨時會；公司派獨立董事吳昌伯則提起抗告，因抗告程序仍在進行中，吳昌伯今天決定光洋科股東臨時會延至明年1月3日舉行。（編輯：張良知）1101227