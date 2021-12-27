明年經濟趨緩台股仍站上萬八 國泰金指資金面是關鍵

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（中央社記者蘇思云台北27日電）外界關注明年經濟較今年趨緩，但是台股今天仍站上萬八，收盤創下歷史新高。國泰金投資長程淑芬表示，市場資金目前仍然過剩，一個國家經濟、疫情、企業獲利顧得好，賣股也不知能做什麼，乾脆放股市中。

國泰金今天實體舉行第4季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會，國泰金預估台灣明年GDP為3.9%，媒體詢問明年美國很可能升息、台灣經濟成長率也相對今年趨緩，但是台股已經站上萬八關卡，該如何解讀這現象。

程淑芬表示，過去20年期間來看，政府的利率引導性愈來愈弱，央行降息很難把效果傳導到真正有資金需求的企業，貨幣乘數在縮減中。加上銀行的利差太低，金融業寧可放款給穩健的企業，也讓銀行百年功能漸漸不彰。

程淑芬表示，利率過低時，不只一般人會感受到貧富差距，連企業彼此的實力也變得懸殊，因為低利率，好的企業相對很容易拿到錢，也能有足夠的併購實力。

程淑芬指出，利率很低時，傳統上會去看大盤本益比、殖利率，去跟債券比較，但是長期低利率，全球央行仍是不斷撒錢，資金仍是過剩。

程淑芬指出，前年美國公債長短天期利差轉負時，很多人擔心股市大跌，但是美國銀行體系存放比從過去95%，降到70%左右，傳統理論中認為，降息利率下跌（對股市好）、升息利率大漲（對股市不好），是市場資金充分使用的情況才會發生。回歸根本來看，現在全球資金仍然非常充裕。

程淑芬表示，台股可以站上萬八，投資人應該是考量低利率環境，企業獲利上來、波動性以及可預測性比較好，加上台灣疫情控制得宜，不確定性相對較低。可以看到過去2年台灣資金多是淨流入，對投資人來說，放台股相對比較放心。各國對疫情也慢慢找到因應方式，加上明年美國升息，台美利差擴大，新台幣的升值壓力也會減緩，對台灣金融市場也有幫助。

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程淑芬指出，資金過剩情形還沒有清楚釐清前，一個國家經濟、疫情、企業獲利顧得好，投資人賣股票也不知可以做什麼，乾脆繼續放在股市中，這現象也是很明顯。

不過，程淑芬提醒，投資人還是要「賺用功的錢」，還是要看公司未來獲利性以及永續性，可以兼顧每股盈餘（EPS）、環境社會和企業治理（ESG）的公司，才能放心把股票放著，不然還是要關心經濟景氣的波動。（編輯：黃國倫）1101227