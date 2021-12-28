營建缺工大 8月職缺率5.14%飆歷年同期新高

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）台商回流，加上製造業加碼投資、擴廠，用人需求大爆發，導致營建業缺工缺很大。根據主計總處統計，110年8月底營建工程業職缺率飆上5.14%，創下歷年同期新高。

主計總處今天公布110年8月工業及服務業職位空缺統計，工業及服務業職缺數24.8萬個，較去年同月增加1.9萬個；職缺率則為2.98%，為7年最高。

值得一提的是，營建工程業8月職缺數達2.6萬、年增1.1萬，雙雙創下歷年同月新高，職缺率5.14%同樣寫下新高。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，台商回流浪潮延續，科技大廠持續擴大投資，帶動商辦、廠辦等需求，加上政府積極推動公共工程，房市熱絡也使住宅工程增加，均使營建工程用人需求大爆發。

雖然職缺率高不等同於產業缺工嚴重，但以營建工程業而言，陳惠欣表示，數字確實反映出營建業近期缺工較嚴重的狀況。

至於統計顯示，今年8月工業及服務業職缺率2.98%，寫下7年新高，陳惠欣分析，全球經濟穩定成長，製造業生產與出口暢旺，用人需求大增，職缺率3.06%也攀上7年高點，成為推動整體職缺率走高的主要力道。

相較製造業表現亮眼，台灣今年5月疫情升溫，重創內需服務業，雖然8月疫情已有趨緩，但陳惠欣說，影響還沒完全散去，服務業用人趨於保守，傾向先觀望後續發展，因此服務業職缺率僅2.68%，為6年最低。

主計總處調查所指的「職位空缺」又稱職缺或空缺，意思是企業已經對外或是可以立即對外公開徵人，但還沒找到適任人員的現有職缺。

職缺調查可呈現廠商當前的勞力需求狀況，不過「空缺」、「職缺」不等同「缺工」，由於員工退休、離職也會產生職缺，因此職缺數會大於缺工數。

當景氣好時，因用人需求增加，職缺數往往跟著上揚；以製造業為例，景氣增溫、訂單數增加，若現有人手無法應付，就得開出職缺，此時職缺數便隨之上揚，反之則可能呈現下降。（編輯：康世人）1101228