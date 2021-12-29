科技業需求有撐 商用不動產交易額續創新高

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（中央社記者蔡芃敏台北29日電）商仲業者指出，台灣今年土地及商用不動產買氣續航，交易金額雙創新高。展望後市，半導體產業需求強勁，成為商用不動產剛性買盤；不過，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒將會是全球經濟最大的變數。

高力國際今天發布「2021年終全台商用不動產暨土地投資回顧」報告，調查顯示，今年商用不動產累積交易額達新台幣1480億元，為2007年統計以來新高。

高力國際研究部董事梁儀盈指出，商用不動產今年續創新高；其中，以半導體及電腦電子設備相關業者需求最強，交易額達484億元。此外，交易熱區重新洗牌，5年前以雙北交易為主力，高達7成5；不過目前已降至55%，桃園、新竹及高雄等區域交易比重提升。

高力指出，即便政府端出打炒房措施，台灣土地買氣依然高居不下，今年全台土地累積交易總額達2924億元，再度刷新紀錄。其中，建商購地金額達2095億元，興富發購地金額居冠，達271億元，第2名為遠雄、123億元，第3名為華固、共121億元。

觀察交易熱區，高力國際資本市場投資服務部資深執行董事黃正忠認為，新北市、桃園市及台中市為投資人最積極布局的都會區；其中，台中市因為人口紅利、產業擴張、捷運通車的3大利多支撐下，成為磁吸力最強的都會區，今年土地成交總額來到780億元，較去年大幅成長57%。

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展望後市，高力國際董事總經理劉學龍分析，半導體產業將持續支撐商用不動產；不過，疫情變種病毒再起，將是明年全球經濟最大的變數。

他進一步指出，市場游資仍充沛，在通膨憂慮加深下，資金持續轉入不動產。政府端出打炒房措施，主要針對住宅市場，商用不動產影響程度較小。此外，投資台灣三大方案將延長3年，有望持續吸引產業在台深耕，支撐工業不動產及土地需求。（編輯：蘇志宗）1101229