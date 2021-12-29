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新台幣終止連6升 尾盤豬羊變色收27.688元

2021/12/29 19:11
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）新台幣匯率封關前夕，央行出手調節匯率，使得新台幣盤中創近4個月新高後，尾盤豬羊變色，終止連6升，收盤收在27.688元，微貶0.3分，台北及元太外匯市場總成交金額15.435億美元。

台股延續28日創新高氣勢，盤中指數屢創歷史新高，終場收在18248.28點，上漲51.47點，續創收盤歷史新高。外資也持續大買台股，今天買超金額達132.16億元。

外匯交易員表示，台股持續登高，吸引外資匯入，出口商月底也有拋匯實需，均為新台幣匯率助攻；新台幣兌美元今天開盤價為27.720元，最高升抵27.631元，創下近4個月的盤中高點。

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不過下午進口商等美元買盤進場，使得升幅逐步收斂，外匯交易員也說，尾盤老大哥（央行）出手調節，硬生生將匯價壓回，終場以小貶作收。

新台幣匯率將於明日封關，外匯交易員推測，若台股續強，又有出口商拋匯支撐，明天台幣走勢可能與今天相仿，上半場勁揚、尾盤翻貶，因為央行不樂見台幣過強，料將出手調節，只是2021年封關價會落在哪個價位，還是看央行的心情。（編輯：黃國倫）1101229

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