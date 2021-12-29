合一：糖尿病足新藥大陸藥證及國際授權進入關鍵期

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）合一營運中心主任路孔明表示，糖尿病足部傷口潰瘍新藥大陸藥證及授權進入最後關鍵期，藥證審查已完成所有法定程序，目前沒有補件要求；國際授權也可望在近期見到成果。

合一今天舉行第4季線上法人說明會，說明新藥、授權等最新進度。其中，外界關注的糖尿病足部傷口潰瘍新藥，大陸藥證審查已經完成所有法定程序，由於為第一個1.1類天然藥物新藥申請，審核上相對審慎；目前沒有補件要求，等待醫藥品查驗中心（CDE）終審報告送國家藥品監督管理局（NMPA）核定。

至於國際合作與授權方面，路孔明表示，持續與多國多藥廠進行分區授權協商，將授予全部適應症開發權利，將於達成一致共識後決定。

美國市場採取新藥及醫材雙線併行策略，醫材送件申請，已收到補件通知，預定2022年上半年完成補充實驗後送件，預計明年醫材會有結果；歐盟則以醫材疤痕適應症申請，預定明年下半年提出。

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大陸與東南亞市場占全球糖尿病人數近1/2，為初期拓展重點區域。路孔明表示，目前東協及印度市場都陸續依據台灣藥品製售證明（CCP）申請市場准入。東協國家第一階段專案申請新加坡、馬來西亞、泰國，預計三個市場2022年都可以拿到市場准入；第二階段專案申請印度、越南、菲律賓及印尼，預計2022年下半年及2023年上半年陸續取得市場准入。

另外，受到市場矚目的COVID-19新藥進度，路孔明表示，陸續進行藥物GMP生產與臨床前毒理實驗，預定2022年下半年提交臨床試驗（IND）。（編輯：張良知）1101229