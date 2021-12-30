永慶估全年房市交易量超過34萬棟 創8年新高

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（中央社記者潘智義台北30日電）永慶房產集團統計，12月全台房市交易量較11月微增1%，較去年同期大增30%；預估全年房市交易量將超過34萬棟，創8年來新高。

永慶房產發布新聞稿指出，台灣11月出口創歷史單月新高，11月出口值更首破415.8億美元再創新紀錄，景氣燈號也連10紅，內需消費持續回溫，國內經濟穩定成長，加上國內疫情控制得當、通膨增溫，適逢年底購屋旺季，剛性需求不減。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，今年以來，民眾購屋信心回穩，態度轉趨積極，雖然5月後短暫受到本土疫情升溫衝擊，不過在國內持續嚴守邊境，民眾落實防疫下，疫情逐步受控，8至10月全台交易量月增率連續3個月呈正值，交易熱度延續，加上年底房市交易旺季來臨，民眾購屋需求湧現，除11月交易量維持高檔，12月也延續交易熱度，交易量較11月微增1%。

永慶表示，七大都會區當中，北市12月交易量成長4%、新北量增1%、桃園減少1%，新竹縣市持平、台中增加2%、台南量增7%、高雄量縮3%。

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與去年同期相較，永慶統計，全台12月交易量年增30%，七大都會區較去年12月均呈量增，其中北市交易量年增6%、新北年增18%、桃園年成長41%、新竹縣市年增44%、台中成長31%，台南與高雄分別增加24%與39%，顯示今年房市表現優於去年。

陳金萍表示，近期民眾看屋積極，購屋需求不減，在政府一連串「打炒房」措施實施後，預期未來房價飆漲的狀況將獲得抑制，改變市場對房價上漲的預期，房價漲幅趨緩，有利於自住、長期置產民眾進場。（編輯：張均懋）1101230