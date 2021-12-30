央行：明年M2成長區間維持2.5%到6.5%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北30日電）央行表示，今年以來M2成長率走高，主要是放款與投資成長率續處高檔，且外資呈現淨匯入所致，考量明年經濟成長動能略緩，預估明年M2成長區間維持2.5%到6.5%。

中央銀行今天發布新聞稿，說明今年M2平均年增率走高情形。主因是去年因應疫情，政府提供紓困貸款，下半年國內景氣明顯復甦，企業資金需求轉強，帶動銀行放款與投資成長，加上出口成長強勁，廠商匯回貨款，導致M2年增率從去年6月持續走升，並在8月起超過M2成長參考區間上限6.5%。

央行指出，今年以來M2年增率雖然走高，但是6月後大致趨緩；1至11月的M2平均年增率為8.78%，超過M2成長參考區間上限。今年M2成長率走高，主要是放款與投資成長率續處高檔，且外資呈淨匯入所致。

央行指出，放款與投資年增率走高，主要是經濟基本面支撐，投資及出口帶動資金需求，加以紓困振興方案，搭配信保基金，中小企業放款持續成長。

其中，包括三項因素，第一，美中貿易摩擦帶動台商回台投資，且全球經濟復甦，加以國內疫情控制得宜，企業出口暢旺，持續擴大在台產能，資金需求擴增。第二，政府推動紓困振興方案與央行的「中小企業貸款專案融通」，因貨幣政策傳遞機制順暢，在信保基金保證下，銀行對中小企業放款持續成長。

第三，近來國內經濟穩健成長，台商回台投資對商辦及住宅需求提高、科技大廠進駐帶動周邊購屋需求，房市升溫，導致企業與個人購置不動產資金需求增加。

此外，央行指出，今年1到11月外資由上年同期淨匯出95.7億美元，轉為淨匯入162.9億美元，進而推升貨幣成長。

央行指出，明年M2成長參考區間維持2.5%至6.5%。依照貨幣需求函數模型及參照歐洲央行（ECB）作法推估，明年M2需求成長率可望落在2.5%至6.5%參考區間內，因此M2成長參考區間維持不變。

央行指出，考量明年經濟成長動能略緩，加上今年放款與投資規模已高，明年M2年增率可望因比較基期較高而回降，且成長參考區間是中長期指標的概念，明年維持2.5%到6.5%。

央行強調，將持續關注M2成長走勢變化，如果未來M2成長率持續偏離2.5%至6.5%區間甚或發生結構性改變，會加以檢討，並適時調整。（編輯：黃國倫）1101230