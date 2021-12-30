外資連兩年賣超近兆元 台股逆勢驚驚漲3486點

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（中央社記者吳家豪台北30日電）台股今天下跌29.44點，以18218.84點封關。外資去年賣超新台幣5395億元，今年賣超約4540億元，兩年合計大賣9935億元，但台股挺住賣壓逆勢「驚驚漲」，今天盤中續創18291.25點歷史新高紀錄，累計全年上漲達3486.31點。

外資去年大舉賣超台股，原本市場預期今年將回補，不料卻出手調節評價偏高的科技股，今年上半年累計賣超台股3968億元；隨後受到美中貿易衝突等國際財經利空影響，今年到10月底外資累計賣超一度突破6000億元大關；外資自11月起轉為買超回補持股，12月下旬到今天封關已連續8個交易日買超，推升台股突破萬八關卡、再創新高。

2021年全年台股上漲3486.31點，漲幅23.7%在全球主要股市排第5名，僅次於美股費城半導體指數的43.7%、美股標普500指數的29.5%、巴黎CAC40指數的28.1%、美股那斯達克指數的24.2%。

台股今年漲幅在亞股也位居前段班，優於日經綜合指數漲幅約5.4%、上海綜合指數漲幅約3.5%、韓國綜合指數漲幅約1.5%等主要股市。

外資及陸資今天封關持續買超27.44億元，為連續8個交易日買超。外資今天主要加碼航運、記憶體、面板股；其中，華航買超2.43萬張最多，第2名華邦電買超2.38萬張，第3名中環買超2.16萬張。

外資買超第4至10名依序為群創、長榮航、聯電、友達、和鑫、宏碁、台新金。（編輯：張良知）1101230