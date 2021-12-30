光洋科：獨董吳昌伯停止召集 1/3股臨會不開

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（中央社記者張建中台北30日電）光洋科今天公告指出，獨立董事吳昌伯停止召集明年1月3日光洋科股東臨時會，1月3日的股東臨時會停止召開。

光洋科公告表示，獨立董事吳昌伯先前表明為尊重最高法院抗告裁定結果，經股東決議延至111年1月3日召開股東臨時會。

光洋科今天指出，吳昌伯仍未收獲最高法院廢棄原裁定的結果，並配合相關主管機關要求，宣布111年1月3日的股東臨時會不召開。

光洋科爆發經營權之爭，公司派獨立董事吳昌伯與台鋼派獨立董事吳美慧原本分別召集股東臨時會，全面改選董事及獨立董事。

台鋼派的獨立董事吳美慧召集12月24日股東臨時會，公司派獨董吳昌伯召集12月27日股東臨時會。兩派並都向智慧財產及商業法院聲請暫時狀態處分，禁止對方召集股東臨時會。

智慧財產及商業法院認為，雙方均未釋明第8屆董事、獨立董事有何違法、失職的情形，而第8屆董事、獨立董事任期於明年6月27日屆滿，股東得於111年度股東常會全面改選董事、獨立董事，看不出有召開股東臨時會的必要及急迫性，日前裁定雙方均禁止召開臨時股東會。2案均可抗告。

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吳美慧決定停止召集12月24日光洋科股東臨時會。公司派獨立董事吳昌伯則提起抗告，因抗告程序仍在進行中，吳昌伯27日決定光洋科股東臨時會延期召開，經27日出席會議的光洋科股東決議，延至明年1月3日舉行，今天進一步決定停止召開。

隨著公司派與台鋼派都決定停止召集股東臨時會，市場人士預期，光洋科的經營權之爭將於明年的股東常會分出勝負。（編輯：張良知）1101230