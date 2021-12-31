整頓金融弊端 金管會110年祭出3.34億罰單創新高

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（中央社記者謝方娪台北31日電）金管會近日開鍘3家發生理專及行員弊案的銀行，同時針對保險公司不當給付非常規費用給保代通路，重罰7家金融業，年底合計開出新台幣4040萬元紅單，連帶使今年度罰鍰達3.34億元，創下新高。

根據金管會資料顯示，截至12月30日為止，今年度共開出3億3434萬元罰單，不僅連三年罰鍰破3億元，也刷新金管會年度開罰新高數字，其中以保險局開罰1億3540萬元最多，其次為銀行局開罰1億1289萬元，第三為證期局開罰8605萬元；三局合計開出359件罰單。

金管會依據業務屬性統計，例如保險局30日針對產險、壽險、銀行及保代缺失開罰2040萬元，雖然受罰名單有銀行，不過罰鍰數會算在保險局裁罰案中。另外，證期局開罰對象除了證券期貨業及上市櫃公司，也納入對非上市櫃的公開發行公司、其他如會計師及財團法人等違規裁罰案。

金管會自2017年以來，年年開罰件數破300件，2017年開罰302件、2018年開罰307件、2019年開罰380件為近年最高，2020年下滑至347件，今年則略升至359件。若從罰鍰數來看，加計證期局對公開發行公司、會計師及財團法人等裁罰在內，2019年金管會罰鍰即首破3億元，2020年達3.26億元，2021年再破新高，達3.34億元。

金管會每年都會編列罰款收入預算，考量近年法規上調罰鍰額度及實務情形，金管會罰款收入預算數逐年上調，金管會今年度罰鍰預算數為2.51億元，截至年底，金管會實際罰鍰數超出年度罰鍰預算數約0.83億元左右。

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今年金管會出手較重的案子，包含台新銀行理專弊案挨罰3000萬元、日盛金大股東申報不實挨罰2500萬元、中信銀理專弊案挨罰1400萬元、北富銀辦理保代業務疏失挨罰900萬元等；若以案件類型而言，金管會針對理專弊案開出的罰單，就占總罰鍰數近15%，對銀行而言應作為警惕，加強內控防弊機制。

雖然裁罰破新高，金管會主委黃天牧曾強調，金管會並非動輒就得重罰處理，若金融業者違規情節嚴重，才會相應祭較重罰度；金管會裁罰的目的在於使金融業修正自身缺失，金融業者法遵情形良好，才是監理機關所樂見。（編輯：林淑媛）1101231