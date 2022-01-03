工研院聚焦自駕車等6大趨勢 助產業布局人才培育

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（中央社記者張建中新竹3日電）工研院舉辦ITRI Tech Talent Week線上活動，剖析自駕車、智慧醫療、自主移動系統、智慧聯網、智慧電網、淨零碳排6大議題，協助產業布局科技人才培育與發展趨勢。

工研院產業學院執行長周怡君表示，台灣勞動生產力逐年放緩，未來產業需要借助數位新科技，來克服勞動力短缺及超高齡社會來臨，AI人工智慧、機器學習、物聯網、數據分析、資料探勘、商業分析等都是台灣需要的新興技術。

周怡君指出，尤其受到疫後商機影響，產業對於數位人才需求逐年上升，根據國發會推估，數位相關職缺空缺數約2.5萬個。

面對極端氣候變遷、天然災害的風險加劇，以及各國政策對淨零永續的要求，周怡君說，產業需往綠色能源、循環永續利用等方向轉型，也更加需要這類人才。

工研院表示，ITRI Tech Talent Week今天起登場，以智慧、永續兩大熱門職涯進修主題為核心，邀請自駕車、智慧醫療、自主移動系統、智慧聯網、智慧電網、淨零碳排6大領域知名企業及工研院各領域研究專家，從企業與研究機構兩面向，解析技術與人才的趨勢。

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工研院指出，華碩AI研發中心智慧醫療產品總監毋文涵、緯創機器人業務開發部人工智慧與機器人研發處處長林書毅、富鴻網智慧城市事業部協理李浩光、台達電資深處長艾祖華及大同處長蔡知達等人，都將分享產業觀點與經驗。

工研院也將針對6大領域提供超過25堂技術案例課程試讀，例如碳足跡管理相關課程、自助式輔助眼底攝影技術等，協助產業提升相關產品研發能力。（編輯：康世人）1110103