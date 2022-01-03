不受出售案影響 家樂福王俊超喊出今年展店計畫

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（中央社記者曾智怡台北3日電）外界關注家樂福出售消息，台灣家樂福總經理王俊超今天表示，作為專業經理人，負責職責內事務，其餘「真的不知道」，但也強調無論未來如何變動「家樂福只會更強」，今年預計展店2家量販、10至15家超市。

法國零售商家樂福去年屢傳計畫出售台灣家樂福股權，目前除全聯已表態不會併購家樂福外，遠東、統一、momo富邦媒都未把話說死。

王俊超今天出席記者會，媒體詢問家樂福出售進度，他表示，身為專業經理人，負責職責內事務，其餘「真的不知道，你們知道的可能都比我還多」；無論未來如何變動，他強調「家樂福只會更強」。

王俊超表示，今年會依照計畫持續展店，超市每年以10至15家為目標，量販則是2家。

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至於去年業績是否有達到新台幣900億元目標，王俊超表示，去年因疫情緣故，食品與電商業績表現佳，非食品則有所影響，所幸去年頂好通路加入「幫我們很多」，是集團成功案例；總體而言，家樂福在疫情期間走得很順，距離當初900億目標相去不遠。

王俊超強調，自今年起，「家樂福會走完全不一樣的路」，除楊梅大倉已建置完成，屆時可支援全台店鋪，也會持續邁向零售生態圈方向經營，現已囊括電商、量販、無人商店等，是其他通路所沒有，也終於在去年將頂好超市補齊，會持續加強中南部超市布局，「不會放棄任何可拓展機會」。（編輯：潘羿菁）1110103