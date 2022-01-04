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樺漢私募案引資大咖 Google砸11億元入股

2022/1/4 19:37
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（中央社記者吳家豪台北4日電）工業電腦大廠樺漢今天董事會決議辦理私募普通股488萬股，引進策略投資人Google，實際私募價格每股新台幣226.92元，完成後Google預計持有樺漢4.6%股權。

本次私募價格每股226.92元，以樺漢今天收盤價251元計算，折價幅度約9.59%。本次私募488萬股，相當於Google將投資約11.07億元入股樺漢。

樺漢去年8月辦理私募引進聯發科、威盛等策略投資人，布局雲端軟硬體智慧應用平台。受惠於人工智慧物聯網、5G、雲端應用帶動客戶需求保持良好成長動能，加上缺料問題逐漸緩解，樺漢去年11月合併營收再度衝破百億元、達100.53億元，創單月歷史次高。

樺漢發布重大訊息說明，本次私募資金用途為充實營運資金、償還銀行借款、償還國內第三次無擔保轉換公司債的債券持有人行使賣回權、或償還海外第一次無擔保轉換公司債到期等一個或多個資金用途。

樺漢指出，近年來營運結果均為獲利，且無累計虧損，但因應公司未來營運發展策略所需，故引進策略性投資夥伴，而私募有價證券受限於3年內不得自由轉讓的規定，將可更確保樺漢與應募人Google間的長期合作關係。

樺漢授權董事會視公司營運發展需求，於適當時機辦理私募案，也將有效提高籌資機動性與靈活性，因此不採用公開募集，而擬以私募方式發行有價證券。

樺漢表示，本計畫的執行預計開拓不同層面客戶，加速樺漢業績成長，提升營運競爭力，有利於股東權益。（編輯：黃國倫）1110104

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