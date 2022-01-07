特力何湯雄：運價若恢復正常 利潤會有大突破

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特力集團總裁何湯雄表示，今年營收將會續創新高，且如果疫情降溫、海運運價恢復正常，集團在利潤上「會有很大的突破」。中央社記者江明晏攝 111年1月7日

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（中央社記者江明晏台北7日電）特力集團總裁何湯雄今天表示，今年營收將會續創新高，且如果疫情降溫、海運運價恢復正常，集團在利潤上「會有很大的突破」；為反映原物料和運價上漲，零售不同品項產品將調漲。

特力集團今天舉行員工年終尾牙，席開100桌，準備總額逾新台幣百萬元的獎金提供員工抽獎；何湯雄會前受訪表示，「今年只要疫情不擴張，業績都會很好」，去年零售營業額沒有增加，不過，貿易營業額異軍突起，即使海運成本飆高，利潤仍有守住。

展望今年，他進一步說，如果疫情降溫、海運運價恢復正常，特力在利潤上會有很大的突破，且受惠貿易事業今年新增美國的策略合作夥伴，今年營收會續創新高；特力去年全年合併營收達437.6億元，較2020年成長4.7%，續創歷史新高。

零售方面，他提到，營收不會差，會致力提升線上做不到的體驗，貿易事業異軍突起，去年貿易出貨就高達10億美元，但利潤被海運被吃掉。

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他提到，疫情導致市場汰舊換新，許多店面釋出，租金微幅下降，對特力這類實體店展店來說是一大福音，未來將伺機擴張，大店、小店都會展店，特力集團今年因應拓店需求、業務發展，預計徵才約300名。

此外，針對通膨話題，何湯雄說，「通膨一定會發生」，這兩年整條供應鏈包括工廠、運價等都上揚，將會針對零售產品調漲，調漲幅度會看不同品項，對今年景氣抱持「審慎樂觀」態度。（編輯：張均懋）1110107