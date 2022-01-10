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桃機群聚確診足跡 含中壢SOGO全聯家樂福、蘆竹五酒桶山步道
首頁 / 證券

疫情擴散 電商股網家富邦媒盤中強漲

2022/1/10 10:04
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（中央社記者吳家豪台北10日電）桃園國際機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，桃園市中壢區2國小有學生確診停課14天。市場資金尋求避風港，受惠宅經濟的電商股今天持續走強，網路家庭、富邦媒盤中漲幅超過7%、6%。

中央流行疫情指揮中心9日晚間證實，檢出1例未滿10歲男童陽性個案，是案17473同住家人，正通知就讀班級人員安排採檢及隔離事宜，男童就讀學校停課14天，另有2所國中今天預防性停課。

今天大盤一度跌逾125點之後翻紅，市場資金尋求避風港，陸續轉進可能因疫情而受惠的防疫、電商、線上影視及遊戲股。

至10時左右，富邦媒、網家盤中股價高點分別來到1780元、137元，成交量逾510張、6900張。

網家去年9月董事會決議通過私募普通股案，引進策略投資人中華開發金控集團、中華電信集團、廿一世紀數位經營團隊，將募資新台幣10億元，占已發行股份7.35%。

中華電信董事長謝繼茂接受工商時報專訪表示，中華電信在網家持股比重仍小、投資金額不高，目前僅在點數業務合作，未來希望擴大入股網家，這也是雙方原本洽談合作時就已規劃的方向。

轉投資東森購物網的東森國際、經營「生活市集」電商平台的創業家兄弟今天同步走揚，盤中一度大漲約9.6%、7.7%。（編輯：楊蘭軒）1110110

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