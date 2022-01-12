訂閱經濟免費試用攬客 聯卡中心籲留意自動續約

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（中央社記者謝方娪台北12日電）訂閱經濟興起，爭議也與日俱增。聯卡中心指出，為吸引消費者，許多店家端出免費試用方案，但若消費者沒看清楚提示或沒在試用期限前取消訂閱，時間一到便會自動扣款續約，呼籲消費者應隨時注意方案期限。

網路電商蓬勃發展，疫情更帶動一波訂閱制風潮，聯合信用卡處理中心統計，近兩年訂閱模式商店數成長高達7.2%，顯示訂閱經濟模式方興未艾，除了現有類型Youtube、Netflix等影音訂閱、新聞媒體訂閱、內容知識訂閱、軟體訂閱等，未來可望看到更多元訂閱服務模式興起。

訂閱制有別於銀貨兩訖的一次性商品銷售，為提供消費者不間斷產品與服務，業者經常透過各種靈活商品組合及服務方案，例如30天免費試用、續訂折扣方案或按使用計費的彈性方式等，持續吸引新客源並降低原有客戶流失。

在業者推波助瀾下，消費者勇於嘗新，但隨業者訂閱業績成長，消費爭議也與日俱增。聯卡中心觀察，為吸引消費者使用，許多商店打著幾天免費試用的名號，一旦消費者沒看清楚提示或沒有在試用期限前取消訂閱，時間一到便會自動扣款續約，一不小心造成荷包失血。

聯卡中心表示，國際信用卡組織近期已發現問題不可小覷，為降低訂閱制或定期性收費而引發的抱怨或爭議交易，已多次提醒並要求訂閱型特約商店務必將相關權利義務告知持卡人，並要求商店在正式收費前應提示持卡人試用或優惠期間截止日期，同時也要提供持卡人便利的取消訂閱方式。

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為維護消費者權益，聯卡中心也已要求合作的訂閱型特約商店務必遵守相關規定。聯卡中心強調，消費者或業者可能覺得相關規定一定程度限制網路商店發展，但為衡平產業發展與消費者權益保護，「適度的管控應屬必要」。

聯卡中心也提醒消費者別讓權利睡著，應隨時注意業者提供的各項方案適用期限，依本身需要調整，詳讀訂閱注意事項再進行付費訂閱。（編輯：楊凱翔）1110112