外資買超擴大至127.54億元 聚焦台積電及金融

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）台積電拉尾盤帶動台股收盤漲87.19點，外資今天買超擴大至新台幣127.54億元，除了押寶明天法說會的台積電外，也搶進卡位金融股，買超中信金2萬379張居冠。

台股今天開高一度翻黑，尾盤在台積電上漲9元帶動下，終場上漲87.19點，收在18375.40點，成交值新台幣2848.9億元。

三大法人合計買超104.9億元，不過土洋不同調，外資及陸資買超127.54億元、自營商賣超11.14億元、投信賣超11.49億元。

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外資今天買盤主要聚焦在大型權值股台積電及中鋼外，金融股再度獲得青睞，買超前10名金融股占4檔，分別為中信金、玉山金、兆豐金、台新金。元大台灣50反1為買超第3名，另外，大同、和桐、中石化也在外資買超前10名之列。

觀察外資賣超前10名，賣超華航4.4萬張最多，其次是友達賣超2.1萬張，開發金、永豐金及開發金乙特則遭調節，另外聯電、嘉里大榮、富邦越南、長榮航、台玻都在賣超前10名之列。（編輯：張均懋）1110112