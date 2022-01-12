台股重返18300點 法人：靜待台積電法說會風向球

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）航運拖累，台積電及金融股撐盤，台股重返18300點大關，法人表示，投資人在18300點之上，態度相對保守，法人表示，靜待明天台積電法說會，除了是科技產業的重要風向球外，有助於整體多頭買盤信心。

台股近日盤勢呈現多空拉鉅，惟大盤在台積電、金融股等撐盤下收紅，美股由黑翻紅，扭轉近日盤整走勢，開盤一度帶動台股上揚，惟投資人在18300點之上，投資態度相對保守，獲利了結賣壓不小，一度紅翻黑，終場靠台積電拉尾盤帶動，指數收漲87.19點，來到18375.40點。

台積電法說會將於13日登場，隨著近日股價劇烈波動，市場關注度大增，主要聚焦營運展望、毛利率、資本支出、產能布局、先進製程、應用市場及與英特爾的競合7大議題。

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永豐投信指出，從整體盤勢走勢看來，權值股強勢表現仍可望帶動台股持續向上。

永豐臺灣ESG永續優選基金經理李盈儀指出，近期台股波動加大，主要受到聯準會加快升息腳步、本土疫情影響，不過，整體盤勢仍受惠半導體權值股正面影響，台積電13日舉行法說會，近期市場看法樂觀，提早啟動這波台股上揚走勢，研判多頭可望延續至農曆年封關前，整體投資氛圍正向。（編輯：黃國倫）1110112