台股開戶數逾人口一半 44%年輕族群已開戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所董事長許璋瑤表示，至2021年底累計總開戶人數超過總人口半數，達1201萬人，全年有交易人數550萬人再創紀錄；而20至30歲年輕族群開戶人數，連續2年每年增20萬人，高達44%年輕人已完成開戶。

許璋瑤今天在歲末新春記者會指出，國人參與股市投資意願提升，不僅最近2年總開戶人數增加非常快速，2021年有交易人數達550萬人，也較過去約300萬人也明顯增加。

他進一步指出，2021年新增開戶數達77萬人，比過往一年約20萬人顯著倍增，累計總開戶人數已超過總人口半數，達到1201萬人。尤其20至30歲年輕族群最為熱烈，開戶人數近2年每年增加20萬人；年輕人開戶數占20至30歲總人口數的比重，已從5年前25%大幅提高至44%，為國內股市注入新的活水。

另外，電子下單比重已攀升至76%，為提供投資人快速、穩定的交易環境，證交所積極推動證券商布建資訊設備及投入數位轉型。

最近兩年全球經濟普遍受疫情影響，但台灣則有優異的經濟表現，去年經濟成長率高達6.1%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望未來，許璋瑤認為，隨各國疫苗施打日漸普及，全球經濟活動可望逐步恢復正常，供應鏈問題可獲得改善，加上5G、車用電子、高效能運算等新興運用需求持續暢旺，國內深具製程領先優勢的半導體製造業者積極擴廠，將帶動整體產業接續發展。

目前各主要預測機構認為今年國內經濟仍可達4%以上成長，上市公司營運也將維持最佳狀態，國內股市可望穩健發展；但目前全球仍存在疫情、通膨及升息等不確定因素，未來仍需審慎因應。（編輯：張良知）1110113