外資買超逾174億元 回補新光金近7.2萬張
2022/1/13 19:23
（中央社記者蔡芃敏台北13日電）外資連續3個交易日回補台股，今天買超新台幣174.46億元。外資大力回補金融股，買超前10名中有7檔為金融股，買超新光金最多，將近7.2萬張，中鋼則位居買超榜亞軍。
金融及鋼鐵族群今天扮演穩盤要角，加上台積電尾盤拉高，終場小漲1元，台股重返18400點大關，以18436.93點作收，上漲61.53點，成交金額新台幣2773.67億元。
三大法人合計買超174.28億元。其中，自營商賣超11.26億元，投信買超11.08億元，外資及陸資買超174.46億元。
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外資今天買超7檔金融股，2家傳產股，1檔電子股，買超新光金最多，達7.19萬張，中鋼排名買超第2，共計3.4萬張，台新金排第3，外資買超張數達2.7萬張。4至10名依序為聯電、中信金、臺企銀、元大金、玉山金、長榮航與國泰金。
外資賣超前10大個股依序為開發金乙特、友達、群創、開發金、華新、日月光投控、富邦越南、辛耘、國泰基因免疫革命與大同。（編輯：黃國倫）1110113
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