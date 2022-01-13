金管會擬改革委託書制度 研究方向今年第1季出爐

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（中央社記者謝方娪台北13日電）外界質疑台鋼透過少數股權搭配大量委託書，操控10餘家上市櫃公司，委託書制度恐存在漏洞。金管會今天指出，正討論委託書制度改革，委外研究方向預計第1季出爐。

金管會今天舉行新春記者會，媒體關注，大同經營階層先前頻頻換將，引發學界多次倡議廢除法人董事制度；另有立委指出，台鋼透過少數股權搭配大量委託書操控10餘家上市櫃公司，委託書制度恐存在漏洞，金管會是否會研議修法或祭出配套防堵機制。

金管會主委黃天牧說，近幾年金管會陸續改革委託書制度，例如前主委顧立雄任內修改徵求人條件，目前金管會也持續檢討委託書制度，「現階段會做一點改革」；金管會先前已請集保結算所委外研究，修法建議報告預計今年第1季出爐。

黃天牧指出，委託書制度改革並非針對台鋼事件，金管會本來就希望委託書制度因應市場發展作調整；另法人董事是台灣相對特有的制度，並不是只有一般民間上市櫃公司使用，有些公股機構也有法人董事制度，因此牽涉面向相當廣、茲事體大。

金管會證期局長張振山說，法人董事是公司法規定，公司法主管機關為經濟部，除非公司法再修改，否則法人董事制度仍會在台灣市場繼續存在；不過，金管會目前已初步規劃2方向補強措施。

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首先是在公司治理評鑑加減分。即若公司法人代表頻繁更換，顯示公司本身控管有問題，將斟酌扣分；第二，金管會請證交所和櫃買中心設計範本和指引原則，未來上市櫃公司若法人董事更換頻繁，將必須進行資訊揭露，讓投資人可了解公司治理情形。

在委託書制度補強方面，張振山說，今年將開放線上股東會，未來若線上股東會、電子投票發達，委託書功能將相對降低；但他坦言，市場對委託書仍有需求，部分公司股東會是否能順利召開，有時仍要依賴委託書制度，因此待第1季修法研究報告出爐，將再檢討如何修改制度。（編輯：林克倫）1110113