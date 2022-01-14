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去年前11月刷卡額衝破2.8兆 全年有望再登3兆大關

2022/1/14 15:59
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（中央社記者謝方娪台北14日電）金管會統計，2021年前11月民眾刷卡額達新台幣2兆8128億元，年增3.27%，由於12月通常有聖誕節慶、年底繳保費旺季等因素帶動，2021年全年刷卡額有望連3年破3兆元大關。

2021年台灣雖受本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾消費動能仍在。根據金管會公布信用卡業務統計，2021年11月單月民眾刷卡額達2921億元，月增449億元、增幅18.16%，去年前11月累計刷卡額達2兆8128億元，年增889.5億元、增幅3.27%。

金管會銀行局官員分析，11月刷卡額衝高主要由4因素驅動，第一是百貨公司週年慶檔期、第二是電商平台雙11活動促銷，刺激民眾消費；第三是政府推出振興數位五倍券，帶動刷卡消費，第四是民眾繳納保費金額較10月增加。

民眾全年刷卡額歷史高點落在2019年，達3兆2227億元；2020年受COVID-19疫情影響，民眾刷卡額略為下滑，不過全年仍破3兆元大關，達3兆196億元，創歷史次高。由於12月通常為民眾繳納保費旺季、加上聖誕節檔期等因素，2021年全年刷卡額有望再破3兆元大關。

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官員觀察，近年逐月刷卡額都超過2000億元，顯示國人以信用卡實體或線上消費、繳稅、繳保費已成為新常態，因此2021年全年刷卡超過3兆元，「機會相當高」。

截至2021年11月為止，共計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數5240萬張，月增26萬張，總有效卡數3349萬張，月增25萬張。循環信用餘額997億元，月減5億元；11月轉銷呆帳金額3.1億元，月增0.7億元；逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）比率為0.13%，月減0.02個百分點。（編輯：楊蘭軒）1110114

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