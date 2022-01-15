疫情影響 時碩不執行對馬來西亞商第2階段股份買賣

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（中央社記者張建中新竹15日電）時碩工業今天公告，因疫情影響，決定不執行對馬來西亞商Allied Advantage Sdn. Bhd.的第2階段股份買賣。

時碩表示，自2020年起全球受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，對Allied Advantage Sdn. Bhd.的整體業務、營運、經營結果、財務、資產，具有或合理預期將有重大不利影響。

時碩指出，因人員差旅往返困難，嚴重影響時碩參與Allied Advantage Sdn. Bhd.的經營，已不符合當時收購Allied Advantage Sdn. Bhd.股份的目的。

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時碩表示，依股份買賣契約及股份買賣契約補充協議，時碩擬不執行對Allied Advantage Sdn. Bhd.的第2階段股份買賣，不過仍保有第1階段取得的19%股權。

為提升競爭力，精密機械加工金屬製造廠時碩董事會於2018年11月決議分2階段取得7成的Allied Advantage Sdn. Bhd.股權，總金額約馬幣2240萬元，只是如今因疫情影響，時碩決定不執行第2階段股份買賣。（編輯：趙蔚蘭）1110115