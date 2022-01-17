因應疫情發展 元大金控北北基桃竹防疫升級

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）桃園疫情持續，金控業者提高防疫規格。元大金控上週提升桃園分行據點安全防護作為後，本週起擴大實施至雙北、基隆、新竹縣市的營業據點，並取消所有實體會議及教育訓練。

元大金控去年5月三級警戒啟動後，至今仍實施上下班分流，並嚴格要求辦公區域內全時佩戴口罩，限制員工跨棟、跨樓層交流，避免室內集會活動，宣導會議與教育訓練以線上形式辦理。

考量近期國內疫情升溫，確診病例數增加，元大金控上週已經針對當前風險最大的桃園市8家證券分公司、10家銀行分行據點，提升安全維護作為，除了目前已要求的全時佩戴口罩、桌面配置隔板等防護，上述營運據點並需佩戴防護面罩及手套。

另外，來訪賓客進入營業廳均須落實量測體溫、酒精消毒及實聯機制；等候區座位嚴格遵守梅花座配置，以有效保持社交距離。

元大金表示，考量疫情警戒，這些防疫措施本週將擴大實施至雙北、基隆以及新竹縣市的營業據點。

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元大金控今天起，也取消所有實體會議及教育訓練，改採線上形式辦理；全體員工除了遵循集團各項防疫要求、落實自我防護，也要確實執行「午休用餐禁止群聚共食」，並取消非必要的客戶拜訪、交誼、餐敘等活動，避免群聚機會。

近期許多大型金控陸續實施居家辦公，元大金則表示，各子公司將視疫情及實際營運需求，必要時啟動異地備援作業及居家辦公。（編輯：郭無患）1110117